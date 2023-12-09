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Gaziantep’te etkili olan yağmur sonrası Boğaziçi Bulvarı’nda çökme meydana geldi. Oluşan çukur nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Gaziantep’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi Boğaziçi Bulvarında çökme meydana geldi.

Yoldaki yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukur nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Çökmenin etrafına şerit ve bariyer çeken ekipler, oluşan hasarı gidermek ve yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı.