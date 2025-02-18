Sağlık-Sen Çorum Şubesi genişletilmiş il divan toplantısı yapıldı.

Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından mülkiyeti satın alınan, İstanbul Taksimdeki otelde gerçekleştirilen toplantıda çalışmalar değerlendirilirken sorun ve taleplerde istişare edildi.

Toplantıda konuşan Sağlık İl Başkanı Ahmet Saatcı, “Bugün burada, Sağlık-Sen Çorum Şubesi olarak genişletilmiş il divan toplantımız için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizleri buluşturan, ortak mücadelemiz ve geleceğe dair umutlarımızdır. Bu anlamlı buluşmada bizleri yalnız bırakmayan Sağlık-Sen Genel Başkanı Sayın Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki, Bolu, Kocaeli, İstanbul Sağlık-Sen Şube Başkanlarına ve bizlere ev sahipliği yapan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada, sağlık çalışanlarının sesi olmak, sorunlarını dile getirmek ve çözüm önerilerimizi bir kez daha güçlü bir şekilde paylaşmak için bir araya geldik” dedi.

Sağlık sektörünün, ülkemizin temel taşlarından olduğunu kaydeden Ahmet Saatcı, “Sağlık, insan hayatının en temel ihtiyaçlarından biridir. Ancak bu kutsal görevi yerine getiren sağlık çalışanlarımız, maalesef yıllardır çeşitli sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Sağlık çalışanlarımızın alın teri, gece gündüz demeden verdikleri emek ve fedakârlıkları, sadece sağlık hizmetlerinin temelini değil, toplumun geleceğini de şekillendirmektedir. Pandemi döneminde hepimiz bunun canlı bir örneğine şahit olduk. Ancak maalesef, sağlık çalışanlarının emeği her zaman hak ettiği şekilde karşılık bulamamaktadır. Sorunlarımız büyük, ama çözüm irademiz daha büyük. Bugün sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için burada olmamızın en önemli nedeni budur. Emeğimizin karşılığını almak, çalışma koşullarımızı iyileştirmek ve hak ettiğimiz saygınlığı kazandırmak için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Saatcı konuşmasında çözüm beklenen başlıca sorunlar ile ilgili şunları dile getirdi:

“Ücret politikası ve ekonomik sorunlar, çalışma koşulları, sağlıkta şiddet, kariyer ve eğitim olanakları, mobbing ve psikolojik sorunlar, pandemi sonrası süreç, sözleşmeli çalışanların sorunları, personel açığı, emeklilik hakları, tayin ve yer değiştirme sorunları. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Faruk Doğan ve genel sekreterimiz sayın Durali Baki yukarıda zikredilen maddelerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı açıklamada bulunacaklardır. Sorunlar ve çözüm bekleyen talepler bellidir. Katılımları ile bizleri onurlandıran genel başkanımıza ve genel sekreterimize ayrıca teşekkür ediyorum. Biz Sağlık-Sen olarak sadece sorunları dile getiren değil, aynı zamanda çözüm önerileri sunan, bu öneriler için masada ve sahada mücadele eden bir sendikayız. "Önce insan, önce emek" diyerek çıktığımız bu yolda, birlikte hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız engel yoktur. Bu toplantılar, bir araya gelip güçlerimizi birleştirdiğimiz, yol haritamızı belirlediğimiz ve sorunlarımızı paylaşarak çözüm ürettiğimiz değerli bir platformdur. Bugün burada dile getirilen sorunlar ve talep edilen haklar, yalnızca Sağlık-Sen ailesini değil, tüm sağlık çalışanlarını ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Bu sorunların çözümü, yalnızca sağlık çalışanlarının değil, aynı zamanda toplumun sağlığı ve geleceği için de büyük önem taşımaktadır. Bizler, bu meselelerin takipçisi olmaya ve çözüm üretilene kadar mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Birlikte hareket ettiğimiz sürece, hiçbir sorunun çözümsüz kalmayacağına yürekten inanıyorum. Sağlık çalışanlarımızın emeklerinin ve fedakârlıklarının karşılığını alacağı günler için mücadelemize devam edeceğiz.

Bizler, her bir sağlık çalışanının sesi olmaya devam edeceğiz. Daha güçlü bir sendikal yapı ve daha güçlü bir sağlık sistemi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Sizlerin desteğiyle bu mücadeleyi daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyor, katılımınız ve katkılarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü, birlikte daha etkiliyiz. Hepinize teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum.”