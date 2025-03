Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun Çorum ziyaretini değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun Çorum programına eşlik ettiğini kaydeden Ahmet Saatcı, “Şehrimize kazandırılan yeni hastaneler, sağlık tesisleri ve altyapı yatırımları dolayısıyla Sayın Bakanımıza ve emeği geçen tüm yetkililere sendikamız adına teşekkür ediyorum. Sağlık-Sen Çorum Şubesi olarak, Sayın Bakanımıza sendika olarak bir plaket takdim ederek, hem bu anlamlı yatırımlar için teşekkürlerimizi sunduk hem de çalışanlarımız adına duyduğumuz umut ve beklentiyi ifade ettik” dedi. Sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların, sahadaki gerçekleri ve çalışanlarından gelen en başta personel eksikliği, çalışanlarımızın en temel ve acil sorunlarından birisi olduğunu kaydeden Ahmet Saatcı, “Artan hasta yükü ve iş yoğunluğuna rağmen birçok birimimizde insan gücü yetersiz kalmakta, mevcut personel neredeyse tükenme noktasına gelmektedir. Yeni yatırımlar, yeni hastane binaları elbette kıymetlidir ama buraları çalıştıracak, insan gücünü sağlayacak kadrolar oluşturulmadığı sürece bu yatırımlar eksik kalacaktır. Öte yandan, ekonomik ve özlük hakları noktasında da sağlık çalışanlarımız uzun süredir beklenti içerisindedir. Temel ücretlerin yetersizliği, teşvik sisteminin adaletsizliği ve performans kaygısına dayalı gelir modeli çalışanlarımızı derinden etkilemektedir. Özellikle sabit ve emekliliğe yansıyacak bir ücret politikasının güçlendirilmesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, nöbet yükünün azaltılması, izinlerin fiilen kullanılabilir hale getirilmesi ve sağlıkta şiddet konusunda daha caydırıcı önlemlerin alınması da sahadaki taleplerin başında gelmektedir. Sağlık çalışanı arkadaşlarımız, her gün hastasına şifa vermek için mücadele ederken, yetersiz kadro, ağır iş yükü ve çalışma ortamındaki güvencesizlik ile baş başa bırakılmamalıdır. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, personel eksikliklerinin giderilmesi, mali ve özlük haklarının geliştirilmesi gibi temel konularda beklentilerimizi bir kez daha arz ettik. Talepleri doğrudan Sayın Bakanımıza iletme imkânı bulduk. Bizler biliyoruz ki güçlü bir sağlık sistemi sadece binalardan, cihazlardan ibaret değildir, o sistemi asıl güçlü kılan, her bir sağlık çalışanının emeği, alın teri ve yüreğidir. Sayın Bakanımızın ve Bakanlığımızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem yatırımlar hem de sağlık çalışanlarının haklarına yönelik iyileştirici adımlar atacağına yürekten inanıyoruz. İnanıyoruz ki Sayın Bakanımızın ve Sağlık Bakanlığımızın duyarlılığı ile bu sorunlara çözüm odaklı yaklaşılacak, yatırımlar sadece binalarla sınırlı kalmayacak, çalışanlarımızın da hak ettiği değeri göreceği bir sürecin kapısı aralanacaktır. Çorum’a kazandırılan bu güzel hastane başta olmak üzere, sağlık alanında yapılan ve yapılacak olan her türlü yatırım için bir kez daha teşekkür ediyor, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle bir kez daha başta Sayın Bakanımızın bizlere gösterdiği samimi yaklaşıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sağlık çalışanlarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Umuyoruz ki bu buluşma, sağlık çalışanlarımız için de yeni bir başlangıcın habercisi olur. Sendikamız, her zaman olduğu gibi, sağlık çalışanlarının haklarının takipçisi ve sesi olmaya devam edecektir” dedi. (Haber Merkezi)