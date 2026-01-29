İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı 2025 yılı faaliyet toplantısı İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir başkanlığında gerçekleştirildi.

2025 yılında sürdürülen sağlık yatırımlarının ele alınması ve 2026 yılı eylem planının belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantıya Kamu Hastaneleri Başkanı, Halk Sağlığı Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkanı ile Destek Hizmetleri Başkanlığı yöneticileri ve ilgili birim sorumluları katılım sağladı.

Toplantıda, 2025 yılı boyunca yürütülen idari, mali, lojistik ve destek hizmetlerine ilişkin çalışmaların yanı sıra, il genelinde sürdürülen sağlık yatırımları kapsamlı şekilde değerlendirilirken, devam eden ve tamamlanan yatırımlar, fiziki gerçekleşme oranları, ihtiyaç analizleri ve planlama süreçleri de ele alındı. 2026 yılına yönelik eylem planı ve hedefler belirlenirken, 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan sağlık yatırımları ile ilgili yapılacak çalışmalar da toplantı da görüşüldü.

Bu kapsamda; yeni yatırım projeleri, mevcut sağlık tesislerinin güçlendirilmesi, bakım-onarım ve altyapı iyileştirme çalışmaları ile yatırım süreçlerinin etkin ve verimli yürütülmesine yönelik planlamalar değerlendirildi.

Ayrıca destek hizmetleri süreçlerinin etkinliğinin artırılması, kaynakların verimli kullanılması, personel eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi, dijitalleşme ve raporlama altyapısının geliştirilmesi ile hizmet sunumunda koordinasyonun artırılması öncelikli hedefler arasında yer aldı.

Belirlenen eylem planı doğrultusunda, 2026 yılı boyunca Destek Hizmetleri Başkanlığı faaliyetleri ile sağlık yatırımlarına ilişkin çalışmaların düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi kararlaştırıldı.Açıklamada, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kesintisiz, kaliteli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla destek hizmetleri ve sağlık yatırımları alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini belirtildi.