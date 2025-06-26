Arca Çorum FK tesis sahalarının yenilenmesinde son aşamaya geçildi.

Sahaya çim serimi küçük sahadan başladı, antrenman tesislerinde başlatılan kapsamlı yenileme çalışmalarında ona gelindi.

Kulüp bütçesinden 45 milyon liralık bir harcama yapılan sahaların yenilenmesine belediye tarafından da araç, personel ve malzeme desteği verildi.

İki kuruma sahalarının maliyetinin 65 milyon lirayı bulması bekleniyor.

İki sahadaki yapım işlerinde yüzde 85'lik bölümü bitti.

Mümin Talipli antrenman sahasının altyapısı ve ısıtma sisteminin tamamlanmasının ardından dün gelen iki tır çim serimine başlandı.

Küçük sahanın çim seriminin tamamlanmasının ardından hibrit çakma işlemi yapılacak.

Sahaların alt ve üst yapılarının tamamen yenilenmesi noktasında ilk günden beri yoğun bir tempoyla çalıştıklarının altını çizen kulüp yöneticisi Halis Öksüz, Bülent Üstüner sahasında ise ısıtma sistemleri için gerekli çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Özellikle ısıtma sistemlerinin ince işcilik gerektiğine dikkat çeken Öksüz, her iki sahanın da 12 bin metrekare alana sahip olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalarda 1 metre kazı ve 50 cm stabilize taşıyıcı ile 15 mekanik malzeme ve hibrit çim için de 35 cm dere kumu ile drenaj çalışması yapıldığını belirten Öksüz, bu sayede de uzun ömürlü sahalar elde etmeye çalıştıklarını ifade etti.

HEDEFİMİZ TEMMUZ'UN İKİNCİ HAFTASI

Sahalarla ilgili tüm işlerin Temmuz ayının ikinci haftasında bitirmeyi planladıklarını dile getiren Arca Çorum FK yöneticisi Halis Öksüz, sahaların yanı sıra tesis binasının içerisinde de rutin bakımların yapılacağını ve hem sahaların hem de tesis binasının yeni sezona yetiştirilmesi için belediye ekipleri tarafından yoğun bir tempoda çalışılacağını dile getirdi. Öksüz takımın üç etaplı kamp dönüşü lig haftasında çalışmaları tesis sahasında yapmasını hedeflediklerini söyledi.

MODERNİZASYON DEVAM EDİYOR

Kulüp tesislerinde yaptıkları işlerin sadece sahalardan ibaret olmadığına vurgı yapan Halis Öksüz, ısıtma sistemlerini destekleyecek kazan dairesi ve kaldırılan tribünlerin yerine ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları ile tesis binası içerisindeki tarikatların da devam ettiğini dile getirdi. Tesislerin bu sayede çok daha modern bir görüntüye sahip olacağının altını çizen Öksüz, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın talimatıyla sezonun sona ermesinin hemen ardından çalışmalara başlandığını kaydeden Öksüz, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın’a da teşekkür ettiklerini yineledi.