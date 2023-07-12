HURŞİT BOZKURT

Çorum Belediye tarafından eski stadyum yerine yapımına başlanan Spor Temalı Millet Bahçesi’ne İdare Mahkemesi’nin durdurma kararı verdiğini hatırlatan Av. Teoman Şahin, karara rağmen alanda çalışmaların kısmen de olsa devam ettiğini belirterek, Belediye’ye sert sözlerle tepki gösterdi.

KANUNA KARŞI HİLELİ ÇÖZÜM İDDİASI

Çorum Belediyesi’nin kanuna karşı hileli bir çözüm bularak çalışmalara devam ettiğini ileri süren Av. Teoman Şahin, çalışan işçilerin “Biz Toki elemanıyız. Bizim karardan haberimiz yok” dediklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Şahin, konuya ilişkin şunları söyledi: “Oysa yürütmeyi durdurma kararında imar değişikliğinin kanuna aykırı olduğuda belirtiliyor. TOKİ’nin davanın tarafı olmayışı bir yana şu anda bölgedeki çalışma ruhsatsız bir inşaat çalışması durumunda ve Belediye’nin derhal müdahale edip durdurması gerekiyor.

'BELEDİYE'Yİ GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞAYANLAR YÖNETİYOR'

Belediye’nin asıl işveren olduğu gerçeğinden bile habersizler, kurnazlıkla kurtaracaklarını sanıyorlar. Sözün özü. Çorum Belediyesi’ni güç zehirlenmesi yaşayan hukuk tanımaz beyinler yönetiyor demiştik ya. İşte bunların tek şansı yargınında siyasallaşmış olmasıdır. Tuz kokmuş bu yüzden bunların kirlilikleri kısa vadede yada hemen temizlenemiyor.

Ama tarih şahittir ki; her Firavun’a bir Musa çıkmış ve Firavun eninde sonunda suda boğulmuştur. Bu seçimlemi olur, tepeden bir emirle mi olur, bir pıhtıyla mı olur yoksa hiç aklımıza gelmeyen birşeyle mi olur bilemem. Biz eylemlilikle ve sabırla bunların akıbetini bekliyoruz.”