Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner kararını verdi. Şahiner, ustalık dönemi için tekrar aday olduğunu açıkladı.

Uzun bir süredir sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olup olmayacağı konusunda karar vermeyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti Genel Merkezi ve vatandaşların tekrar aday olması konusunda ısrarı üzerine kararını verdi.

2 dönemdir Sungurlu Belediye Başkanlığı görevini yürüten Başkan Şahiner, yeni dönem için İYİ Parti'den aday olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu'da, Perşembe günü saat 15.00'de belediye binası önünde bir açıklama yapacaklarını belirterek tüm Sungurlu halkını davet etti.