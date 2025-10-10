Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin Ekim Ayı Encümen Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ilimizde yürütülen faaliyetler kapsamlı şekilde ele alındı.

Sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik mevcut uygulamalar değerlendirildi.

Ayrıca, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların işbirliğiyle yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılması, sahipsiz hayvanlara yönelik bakım ve barınma hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi amacıyla yeni planlamalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.