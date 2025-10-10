Arca Çorum FK dört günlük iznin ardından önceki akşam yaptığı yenileme antrenmanından sonra dünü çift çalışma ile geçirdi. Kırmızı Siyahlı takımda dünki çalışmaya sakatlıktan tam olarak çıkamayan Geraldo dışında tüm futbolcular katıldılar. El parmağında kırık olan kaleci Hasan Hüseyin topsuz çalışmalarda takımla birlikte çalışmaya başladı.

Sabah saat 10’da başlayan günün ilk antrenmanı tesis fitnes salonunda başladı. Fitnes salonunda yapılan kuvvet hareketlerinin ardından sahaya geçen kırmızı siyahlı takım burda yaptığı ısınma hareketleri sonrasında dar alanda oyun formatında bir çalışma yaptı. Günün ilk çalışması MAS Koşusu (sporcunun maksimum oksijen tüketimine (VO²max) karşılık gelen en düşük koşu hızı) ile sona erdi.

Bu çalışmanın ardından tesislerde dinlenen kırmızı siyahlı takım akşam saat 18’de günün ikinci antrenmanı için tesis sahasına çıktılar. Sahada yapılan ısınma koşusunun ardından kısa ve uzun alanda pas çalışması yaptıran Teknik Heyet daha sonra ise dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanı üçlü turnuva ile tamamladı.

Üç takım oluşturan teknik heyet iki takım yarı sahada maç yaparken diğer takım düz koşu yaptı. Gol yiyenin koşuya geçtiği turnuva oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Çorum FK gelecek hafta sonu Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.