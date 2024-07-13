Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Temmuz ayı Encümen toplantısı Osmancık Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Osmancık’ta yapıldı.

Toplantıda; Birliğin bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında Encümen üyeleri bilgilendirildi. Sokak hayvanlarına ilişkin olarak TBMM’de görüşmeleri devam eden 5199 sayılı Kanunda yapılması düşünülen değişikliklerin ele alındığı toplantıda birliğin kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmalarını ara vermeden sürdürmesi, doğal yaşam alanı olarak belirlenen taşınmazların tahsis süreçleri tamamlanan belediyelerin hayvan barınaklarının inşası ile ilgili olarak birlik tarafından gerekli çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılması kararlaştırıldı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Müdürü Necat Yazıcı, Osmancık Müftüsü Dr. Eyyup Aydın ayrıca Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü ziyaret etti.

Başkan Gelgör, nazik ziyaretlerinden dolayı başta Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı olmak üzere konuklarına teşekkür etti.