Çorum Bal Üreticileri Birliği Erdal Odabaş, 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, her yıl 20 Mayıs’ta kutlanan Dünya Arı Gününün, sadece balın değil, emeğin, doğanın, bereketin ve güvenilir gıdanın da günü olduğunu belirtti.

Arıların, doğanın döngüsünü sağlayan, tarımsal üretimi destekleyen ve insanlığın geleceği için vazgeçilmez olan eşsiz canlılar olduğunu kaydeden Erdal Odabaş, “Ancak bugün, arıcılık sektörü büyük bir tehdit altındadır ve bu tehdit yalnızca arıcıyı değil, tüketiciyi ve ülke ekonomisini de doğrudan etkilemektedir.

Sahte bal üretimi, sektördeki en büyük yaralardan biridir. Market raflarında ucuz ve katkılı sahte balların serbestçe dolaşması, hem arıcının emeğini hiçe saymakta hem de tüketiciyi aldatmaktadır. Bu adaletsiz rekabet ortamı, pek çok üreticiyi bal üretiminden uzaklaştırmış; bal üreticisi arıcılar artık geçimlerini sağlamak için arı yetiştirip satmaya yönelmiştir. Bu durum, önümüzdeki süreçte güvenilir ve doğal bal bulmanın daha da zorlaşacağı anlamına gelmektedir. Oysa arıcılık, yalnızca bal üretimi değildir. Arıcılık, köyden kente göçü durdurabilecek, düşük yatırımla yüksek gelir sağlayabilen, gençler ve kadınlar için istihdam üretebilecek stratejik bir tarımsal faaliyettir. Birim alandan en fazla gelir elde edilen üretim kollarından biri olan arıcılık, doğru desteklenirse ülkemizin hem ekonomik hem ekolojik kalkınmasında kilit rol oynayabilir. Bu doğrultuda, Çorum Bal Üreticileri Birliği olarak çağrımız şudur:

Sahte ballara karşı etkili ve yaygın denetim mekanizmaları kurulmalıdır. Tüketici bilinçlendirilerek, gerçek ve yerli bala yönlendirilmelidir. Arıcılık yapan üreticilere verilen destekler artırılmalı, üretici korunmalıdır” dedi.

Tarım politikalarında arıcılığa hak ettiği yerin verilmesi gerektiğini kaydeden ve arı dostu çevre ve tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını isteyen Odabaş, “Çorum’un bereketli yaylalarında üretilen ballar, sadece bir gıda değil; bu toprağın, emeğin ve alın terinin sembolüdür. Arıya sahip çıkmak; doğaya, üreticiye ve sağlıklı bir geleceğe sahip çıkmaktır. Bu anlamlı gün vesilesiyle herkesi doğal bala yönelmeye, yerli üreticiye destek vermeye ve arıcılığın yaşatılması için sorumluluk almaya davet ediyoruz. Unutmayalım: Arı varsa bereket var, bal doğalsa sağlık var, üretici yaşarsa gelecek var” ifadelerini kullandı.