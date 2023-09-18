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Gayrimenkul Danışmanı Nezaket Özçelik, sahte ilanlarla fiyat yükseltmeye çalışanlara karşı vatandaşları uyararak, “Ev fiyatlarını yüksek göstermek için sahte ilanlarla spekülasyon yapanlar var. Mutlaka birinci elden güvenilir firmaları tercih edin” dedi.

‘SPEKÜLATİF İLANLARA İTİBAR ETMEYİN’

Vatandaşların ev ilanlarına bakarken dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Mova City Gayrimenkul Danışmanı Nezaket Özçelik, “Yaz aylarında gayrimenkul sektörünün hareketlenmesini fırsat bilen bir grup, spekülasyon amaçlı, sahte ilanlarla ev fiyatlarının fahiş şekilde yükseldiğini göstermeye çalışıyor. Bu durumda, vatandaşlarımızın gözlerini korkutuyor. Fiyatların fahiş şekilde yükselmesi kesinlikle söz konusu değildir. Hatta fiyatlarda bölge bölge düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Ev alırken mutlaka birinci elden güvenilir, kurumsal firmalardan almalarını öneriyoruz” dedi.

‘FİYATLAR DENGELENİYOR, KREDİ BEKLENİYOR’

Gayrimenkul sektörünün fiyat konusunda dengelenmeye başladığını belirten Özçelik, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Araç sektöründe yaşanan dengesiz fiyat politikası bir süre gayrimenkul alanında yüzünü göstermişti. Ancak son aylara baktığımızda bu durum dengelenmeye başladı. Fiyatlarda ki bu dengeleme piyasanın da normalleşmeye başladığını gösteriyor. Vatandaşlarımız artık bankaların kredi olanağını açmasını bekliyor. Cazip kredilerin oluşturulmasıyla vatandaşlarımız gayrimenkule yatırım yapacaktır. Şuanda fiyatlarda bir artış yok. Bu durum aslında bir alım fırsatını da beraberinde getiriyor. Yatırım yapacaklar bu süreci kaçırmasın.”