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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir rahatsızlıkları olmayan kişilerin, yerlerine "joker" olarak tabir edilen kişileri sokarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu almasını sağlayan ve bu raporlarla ilgili kurumlara müracaat ederek engelli indiriminden yararlanarak yaşlılık aylığı alan ve bundan haksız çıkar sağlandığı bilgisi üzerine 3 ay önce şüphelileri takibe aldı.

2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan 3 aylık çalışma sonucu dün sabah saatlerinde Aydın ve Afyonkarahisar illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda E.U., B.M., H.Y., A.T., D.C., N.U., A.S., A.A, S.Y, A.Y., E.Ö., G.B., M.C., H.Ç. ve M.A. isimli 15 kişilik çete çökertildi.

Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan N.U., A.T., D.C. ve M.A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2’si kadın 11 şüpheli ise nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edildi.

Sabah saatlerinde Aydın Adliyesi’ne getirilen şüphelilerin yakınları ise adliye önünde gözyaşı dökerken polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Mahkemeye çıkarılan zanlıların işlemleri devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı