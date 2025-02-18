Şair Şükrü Erbaş, Çorum'da söyleşi ve imza programında öğrencilerle bir araya gelerek şiirlerini seslendirdi ve edebiyat üzerine sohbet etti.

Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen söyleşi ve imza programına öğrenciler ilgi gösterdi.

Etkinlikte şiirler seslendiren ünlü şair, edebiyat ve sanat konularında öğrencilerle sohbet etti, anılarını paylaştı.

Söyleşide öğrencilere mesleki anlamda istekleri alanı seçebileceklerini söyleyen Erbaş, "Matematikçi olabilirsiniz, mühendis olabilirsiniz. İktisatçı, fizikçi veya uzay bilimci olabilirsiniz bunda bir sorun yok ancak hayal gücünün ve dilin eşlik etmediği tüm bu alanlar sizi kör topal, yarım bırakacaktır. Edebiyat metni bizi başkalarının biçtiği bir hayattan çıkarır kendi var ettiğimiz bir hayata doğru taşımaya başlar. Şiir okumalıyız. Bunun içerisinde yaşarsak bununla var olma yolunu seçersek bizim bambaşka bir hayatımız olmaya başlar." ifadesini kullandı.

Erbaş okuduğu şiirlerin ardından öğrencilere kitaplarını imzaladı.