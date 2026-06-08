Yeşilay Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında takımlarda Çorum Belediyespor üçüncü Çorum Gençlikspor ise dördüncülük kupalarının sahibi oldu.

4-6 Haziran tarihleri arasında Çorum Yeni Spor Salonunda yapılan takımlar Türkiye Şampiyonasında erkeklerde Çiltar MTSK takımı şampiyon olurken İstanbul DSİspor takımı ikinci oldu. Çorum Belediyespor takımı Berat Özdemir ve Ali Aşnas Gül’den oluşan kadrosu ile üçüncülük kupasını aldı. Çorum Gençlikspor kulübü ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Takımlar kadınlarda ise Şafaktepe takımı şampiyon Çukurova Üniversitesi takımı ikinci Kocasinan Belediyespor takımı üçüncü Fenerbahçe ise dördüncülük kupasının sahibi oldu. Çift erkeklerde ise Ali Enes Serem-Kuzey Gündoğdu birinci Mehmet Güngül-Salih Eren Yıldırım ikinci Ahmet Çelik- Akif Emre Bucak üçüncü Kerim Esat odacı-Muhammed Said Oğuz dördüncü oldu.

Çift kadınlarda Buse Koçak- Ela Su Yönter birinci Çorum Arenaspor’dan yetişen ve halen Fenerbahçe kulübü adına mücadele eden Derin Mülazım-Emine Aydınay çifki ikinci Elvin Kala- Ayten Ceren Kahraman üçüncü Armin Aydın- Zeynep Duran çifti dördüncü oldu.