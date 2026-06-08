Murat KARASU

SAHA: Mimar Sinan.

HAKEMLER: Emre Çelikcan, Yunus Emre Tok, Kevser Karaca.

KULE YAPI : Uğur, Burak, Mahmut, Yunus, Muhammed, Murat, Fatih, Furkan, Gökhan, Lokman, Caner.

YEDEKLER: Yusuf, Emrullah, Mehmet, Çağrı, Musa, Emre.

YILDIRIM İNŞAAT ALACASPOR : Samet, Bünyamin, Cevdet, Metin, Serkan, Mustafa, Erdem, Kenan, Samet, Ahmet.

YEDEKLER: Mehmet, Kadir, Ziya, Hüseyin, Yusuf, Selim, Murat, Ramazan, M.Akif.

KIRMIZI KART: Dk. 37 Lokman (Kule Yapı).

GOLLER: Dk.3, 41 ve 58 Serkan, Dk.20 Kenan, Dk.50 Metin, Dk.55 Erdem (Yıldırım İnşaat), Dk.43 Musa (Kule Yapı).

Orta Kuşak’ta ikinci hafta maçında Yıldırım İnşaat Alacaspor, Kule Yapı karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle 6-1 kazanarak ikinci galibiyeti aldı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Yıldırım İnşaat ikinci yarının başında rakibinin on kişi kalması ile rahatladı ve maçı 6-1 kazandı. Alaca takımının golcüsü Serkan üç golle takımına katkı verirken bu sonuçla Yıldırım İnşaat 6 puana yükselirken Kule Yapı üçüncü maçından da puansız ayrıldı.