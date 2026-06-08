Ankara’da yapılan Modern Pentatlan Gelişim Yarışları 3. Yeşilay Türkiye Şampiyonası üçüncü ve son ayağında Çorum Eforspor kulübü bporcuları bir altın bir gümüş ve birde bronz madalya kazandı.

6 Haziran cumartesi günü Ankara’da Eryaman Stadyumunda yapılan yarışlarda U 11 erkekler genel klasmanda Çorum Eforspor kulübünden Rüzgar Arif Bahçacı tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Bu kategoride Kılıçarslan Tunç ikinci Ökten Talha Örnekol üçüncü oldu.

U 9 kadınlardada ise Asya Saat birinci olurken bu etapta üçüncü olan Çorum Eforspor kulübünden Asya Esma Çeken üç etap sonunda ikincilik kupasının sahibi oldu. Derin Ece Dündar ise üçüncü oldu. U 19 erkeklerde de Emir Ege Yarımbatman birinci Barkın Adan ikinci Çorum Eforspor’dan Ömer Arslan de üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Eforspor Kulübü Antrenörü Osman Pehlivan yaptıkları başarılı çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını belirterek hedeflerinin önümüzdeki yıllarda milli takım düzeyinde sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.