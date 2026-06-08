K.Kardeşler İveco: 0Buğdüzspor: 4

SAHA: Mimar Sinan.

HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Muhammed Yıldırım, Serhat Emin Arduç.

KALEHİSAR KARDEŞLER İVECO: Ramazan, Ahmet, Resul, Levent, Yunus, Mahmut, Murat, Metin,Yusuf, Muammer, Cem.

YEDEKLER: Erol, Ferhat, Ziya, Fatih, Tugay, Nurullah.

BUĞDÜZSPOR: Osman, Seydi Eren, Ümit Öztürk, Samet, Hasan Eker, Medet, Vedat, Sefa, Cem Anıl, İsmail, Ümit Çıplak.

YEDEKLER: Süleyman, Salih, Hasan Bal, Mustafa, Murat, Cengiz, Yavuz, Arif, Yasin.

GOLLER: Dk.14 İsmail Atalay, Dk.29 Medet, Dk.55 Mustafa, Dk.60 Hasan Bal.

Orta Kuşak’ta ikinci haftanın zorlu maçında ilk iki maçlarını kazanan iki takım Buğdüzspor ile Kalehisar Kardeşler İveco arasındaki maçtan 4-0 galip ayrılan Buğdüzspor takımı yoluna kayıpsız devam etti. Rakibi önünde İsmail Atalaş, Medet, Mustafa ve Hasan Bal’ın golleri ile 4-0 galip gelen Buğdüzspor 9 puanla zirvedeki yerini korurken Kalehisar takımı ise 6 puanda kaldı.