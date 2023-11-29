Yaptığı tahminlerle adından söz ettiren Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de yakın tarihte olabilecek depremlere dikkat çekti. Tunceli'ye dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Görür, "250 senede bir deprem üretme periyodu var. Bu fay deprem üretirse 7,4'e kadar deprem çıkabilir. Eli kulağında, şakası yok" diyerek uyardı.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bir kez daha Türkiye'de deprem farkındalığının olmadığının altını çizdi. Türkiye'nin fay hattı cenneti olduğuna dikkat çeken Görür, "Yakın vadede tehlike gördüğünüz fay hattı var mı?" sorusuna da cevap verdi.

Tunceli'deki hatta dikketleri çeken Görür, "Ben ilk kez söyleyeceğim. Türkiye'de Tunceli tehdit altında. Çünkü Erzincan-Karlıova arasında Yedisu fayı var. 250 senede bir deprem üretme periyodu var. Bu fay deprem üretirse 7,4'e kadar deprem çıkabilir. Eli kulağında, şakası yok" diyerek uyardı.

"7,4'E KADAR DEPREM ÜRETEBİLİR"

Bölgenin 4 fay ile çecrili olduğunu belirten Görür, "Özellikle Pülümür'ün olduğu yer. Biz zaten Erzincan-Karlıova, Bingöl-Karlıova arasını bekliyoruz. Bu fay deprem üretirse 7,4'e kadar deprem çıkabilir. Bu fay Tunceli'ye fazla uzak değil, yakın. Tunceli o fayın güneyinde. Batıdan da aktif bir fayla çevrilidir. Ovacık fayı, yavaş hareket ederek deprem üretiyor. Tunceli'nin hemen güneyinde Nazimiye fayı var. Dört taraftan fay ile çevrilidir. Yedisu fayı özellikle endişe konumundadır" diye konuştu.

"ELİ KULAĞINDA, ŞAKASI YOK"

Zaman olarak kesin bir tarih verilemeyeceğin söyleyen Görür, "Eli kulağında, şakası yok. Zaman olarak kesin konuşamıyoruz. Tekerrür periyodunu bilemiyoruz. MTA'yı (Maden Tetkik Arama) bunu tespit etmeye memur edin. Bilimin faydası, yerbilimcinin varoluş nedeni budur" dedi.

"1,5 SENE DEPREM HİSSEDECEĞİZ"

"Malatya'dan Hatay'a kadar çok önemli kesimi kırıldı. Uzun dönem afet niteliğinde büyük deprem oluşmaz ancak bazı graben fayları var. Fakat yaşları itibari ile yavaş faylardır. Büyük deprem 500 sene beklemiyoruz. Doğu Anadolu fayının hareketinin 7 ve üstü deprem stresi oluşturması için 500 yıl gerekiyor. Sözünü ettiğim fayın kırılmamış kesimleri de bir süre sonra kırılıyor. Artçı deprem diyoruz. O bölgede yaklaşık 1-1,5 sene deprem hissedeceğiz. Doğu Anadolu fayında Bingöl ve Karlıova bölgesi hariç büyük depremlerden uzağız. Kırılmamış yerler varsa kırılacaklardır."

TGRT HABER