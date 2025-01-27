Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, Çorum’da geçtiğimiz akşam Çorum Eczacılar Odası Başkanı Erol Afacan’ın dükkanına yapılan taşlı saldırıyı kınadı.

Çorum Eczacılar Odası önünde bir basın açıklaması yapan Üney, “Saldırıyı azmettiren asıl sorumluların da en kısa sürede yakalanmasını ve hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Türk Eczacıları Birliği olarak olayın en yakın takipçisi olacağız.” dedi

Türk Eczacıları Birliği olarak Erol Afacan’ın yanında olduklarını belirten Üney;

“Bildiğiniz gibi 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanımızın eczanesine Cumartesi akşamı bazı şahıslar tarafından bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırı sonucunda başkanımızın eczanesinde ağır maddi hasar meydana gelmiştir. Olayın hemen sonrasında saldırıyı düzenleyen şahıslar emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesi sonucunda yakalandılar, ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Toplum sağlığı için fedakârca ilaç eczacılık hizmeti sunan meslektaşımızın alacağı karşılık, şiddete maruz kalmak değildir. Sorumluluklarının farkında olan ve halk sağlığı için mücadele Çorum Eczacı Odası Başkanımız Eczacı Erol Afacan'a karşı gerçekleştirilen bu alçakça saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bu çirkin saldırı, sadece başkanımıza değil, halk sağlığına kendini adayan tüm eczacılarımıza yönelik bir saldırıdır. Önemle takip edilmesi gereken bir olaydır ve asla göz yumulamaz. Başkanımız Erol Afacan'a gözdağı vermek isteyenler şunu hiç unutmasın. Toplum sağlığının korunması adına üzerine düşen görevi dikkat ve sorumlulukla yerine getiren başkanımız bundan sonra da aynı özveriyle, aynı cesaretle çalışmaya devam edecektir. Başkanımız yalnız değildir, Türk Eczacıları Birliği olarak başkanımızın yanındayız. Türk Eczacıları Birliği olarak, saldırının faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Geçtiğimiz akşam saatlerinde İnönü Caddesi’nde Çorum Eczacılar Odası Başkanı Erol Afacan’ın dükkanına iki kişi para karşılığı taşlı saldırıda bulunmuştu. Saldırıdan sonra emniyet güçlerince kimlikleri belirlenen şüpheliler M.E.Y. ve S.A.B. gözaltına alınmıştı.