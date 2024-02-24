Afyon’da sona eren U 17 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan Samet Kayretli üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

20-23 Şubat tarihlerinde Afyon, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu’nda ypılan Bilal Tabur U 17 Türkiye Grokoremen Güreş Şampiyonasında 55 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Samet Kayretli yarı final maçını kaybederek sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Çorum Belediyespor Grekoromen Güreş antrenörü Çelebi Bayır kürsüye çıkmayı başaran Samet Kayretli’nin milli takıma gitmeye hak kazandığını belirterek kendisinden daha büyük başarılar beklediklerini söyledi.