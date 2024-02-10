Hitit Üniversitesi Erkek ve Kadın Voleybol Takımları, Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Bölgesel Voleybol Müsabakalarında şampiyon oldular.

Dört kadın takımının mücadele ettiği grup maçları sonunda üç rakibinide yenen Hitit Üniversitesi kadın voleybol takımı şampiyonluğu kazanmıştı.

Beş takımın mücadele ettiği erkeklerde ise Hitit Üniversitesi son maçında dün Yalova Üniversitesi ile karşılaştı.

İlk üç maçını kazanan Hitit Üniversitesi erkek takımı gruptaki son maçınıda kazanarak grup birinci olarak Süper lige yükselme maçlarında mücadele etmeye hak kazandı.

Voleybolda erkekler ve kadınlarda finallere yükselen Hitit Üniversitesinin son maçında Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mehmet Kutlu ile çok sayıda davetli katıldı,

Turnuvayı birincilikle tamamlayan Erkek ve Kadın Voleybol Takımları, elde ettikleri başarı neticesinde süper lige yükselme müsabakalarına gitmeye hak kazandılar.

Gözden kaçırmayın Celal Bayraklı liderin maçında

Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada, 9 üniversitenin kadın ve erkek voleybol takımları karşı karşıya geldi.

Rektör Prof. Dr. Ali Ozman Öztürk: “Öğrencilerimizi ve hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum” Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, spor organizasyonlarında Hitit Üniversitesinin önemli başarılara imza attığını söyledi.

Öztürk, “Voleybol takımlarımızda ter döken öğrencilerimiz ile hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin mücadelelerini şampiyonlukla taçlandırmaları gerçekten gurur verici. Hepsini kutluyorum.” dedi.