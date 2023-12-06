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8-10 Kasım tarihlerinde Çorum’da yapılacak olan Büyükler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası Çorumlu şampiyon güreşçi Nazmi Avluca adına yapılacak.

Güreş Federasyonu Türkiye Şampiyonalarını eski milli güreşcilerin isimlerini vererek yapıyor. Bu doğrultuda da Çorum Yeni Spor Salonu’nda yapılacak olan Büyük Erkekler Grerokoremen Türkiye Güreş Şampiyonası Çorumlu milli güreşzi Nazmi Avluca adına yapılacak. Kargı doğumlu Nazmi Avluca kariyerinde dört Avrupa Şampiyonluğu iki dünya Şampiyonluğu ve bir Olimpiyat üçüncülüğü bulunuyor.