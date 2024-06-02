Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 69. finalinde İspanyol devi Real Madrid ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
74. dakikada kullanılan kornerde Dani Carvajal'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçen Real Madrid, 83. dakikada gelişen atakta da Vinicius Junior'un ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.
Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Real Madrid, 15. kez Devler Ligi kupasını müzesine götürdü.
Arda Güler tarihe geçti
Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, süre bulamazken Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu oldu.
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