Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu yeni sezonda şampiyonluk hedefi ile yola çıkılması halinde devam edeceğini aksi takdirde ise görevi bırakacağını söyledi.

Kutlu yaptığı yazılı açıklamada bu yılı final yılı olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi: ‘Bugün burada, kulübümüzün geleceği ve başarısı için aldığım önemli bir kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kararı almam, hem kulübümüzün hem de kendi kişisel hedeflerimin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu süreçte, konfor alanımdan çıkıp Erzurumspor’u en üst seviyeye taşımak için bu hedefi koymam gerektiğine inandım.

Bu kararım, benim için bir dönüm noktasıdır. Erzurumspor’u şampiyon yapma hedefim var ve bu hedefe ulaşabilirsem görevime devam edeceğim; ulaşamazsam, bu görevi devretmek durumunda kalacağım.Bu yıl benim final yılım olmalı.

Ayrıca, takımımızda bazı revizyon ve değişiklikler yapmamız gerektiğine inanıyorum. Oyuncular bazında da bu değişimleri gerçekleştirmek, kulübümüzün daha iyi bir seviyeye gelmesi için önemli. Yönetim kurulunun bu konuda alacağı karar, benim için çok kıymetli. Eğer yönetim kurulu bu kararı desteklerse, birlikte ilerleyeceğiz. Desteklemezse, yollarımızı ayırmamız gerektiğini de belirtmek istiyorum.

Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkür ederim. Erzurumspor için en iyi sonucu almak adına bu yolda birlikte olmayı umuyorum.