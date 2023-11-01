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Hentbol Kadınlar 1. liginde Samsun Hentbol ile Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor maçını Çorumlu hakemler yönetecek Çorumlu gözlemzi görev yapacak.

Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 4 Kasım cumartesi günü Samsun Atatürk Spor Salonu’nda saat 15’de başlayacak Kadınlar Hentbol 2. ligi B grubunda Samsun Hentbolspor ile Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor kulüpleri arasındaki maçı ilimiz hakemleri Yasin Tabak ve Osman Çöl hakem ikilisi yönetecek. Maçta gözlemci olarak ise ilimizden Turgay Görkem görev yapacak.

Ligde ilk üç hafta maçları sonunda Samsun Hentbol üç maçta henüz puanla tanışamadı konuk Yozgan ASP takımıda iki maçta puan alamadı.