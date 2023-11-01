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UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 4. Maçında Lüksemburg'u Çorum Şehir Stadı'nda mağlup eden Kadın A Milli Takımımızda Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirten Kıragası, "Son derece milli duygularımızın kabardığı günlerden geçiyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, destansı bir mücadelenin sonunda; inanılmaz imkansızlıklarla; kahramanlık dolu hikayelerle kurdukları muhteşem devlet, koca çınar Türkiye Cumhuriyeti; 100 yaşını yani bir asrı geride bıraktı. Ülkemizle, bayrağımızla, insanlarımızla ne kadar övünsek az. Zorlu bir coğrafyada, kadim bir devlet olarak 100 senedir hüküm sürmek; bizleri her geçen gün daha da onurlandırıyor. Ben, teknik heyetim ve oyuncularım böylesine yüksek milli duygularla son iki haftamızı geçirdik ve ortaya çıkan tablo için son derece mutluyuz" diye konuştu.



"4 maçta da takım oyunumuz beklediğimiz gibiydi"

2. Grup maçlarına 3-0'lık Gürcistan galibiyetiyle başladıklarını hatırlatan Kadın A Milli Takım Teknik Direktörümüz, "Ardından Elazığ'da muhteşem taraftar desteğiyle Litvanya'yı 2-0 mağlup ettik. Üçüncü maçımızı Lüksemburg ile deplasmanda oynadık ve 4-0 kazandık. Bugün de Çorum'da yine muhteşem bir taraftar desteğiyle Lüksemburg'u bir kez daha yendik. Takımımız oynadığımız dört maçta da kontrolü elinde tuttu. Oyuncularım taktik varyasyonlarımızı çok güzel bir şekilde uyguladı. Rakiplerimize topla oynama şansını çok vermedik. Dört maçta da kalemizde gol görmemek bizleri ayrıca sevindiriyor. Kadın futbolunun yakaladığı güçlü ivme, Milli Takımlar bazında da yükselerek sürdüğü için çok mutluyuz. Ulu Önder Atatürk'ün, 'Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır' sözünü düstur edinmiş bir topluluk olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Yüzyılı'nın ikinci gününde UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantilediğimiz için çok büyük sevinç içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.



"Çorum halkına çok teşekkür ediyoruz"

Kadın futbolunun ülkemizde ilerlemesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok büyük bir atılım içerisinde olduğunu vurgulayan Necla Güngör Kıragası, "Son derece müthiş imkanlar sunuluyor. Başta bizlere bu imkanları sunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile değerli Yönetim Kurulumuza, bu yolda bizlerden desteklerini hiç esirgemeyen değerli yöneticimiz Şafak Müderrisgil'e, başarımız için ter döken TFF'nin değerli profesyonellerine çok teşekkür ediyoruz. Ama en özel teşekkürü bizlere müthiş bir destek veren taraftarlara etmek istiyoruz. Elazığ'da kadın milli takımlarında taraftar rekoru kırılmıştı. Bizleri çok mutlu etmişlerdi. Çorum halkı bu rekoru müthiş destekleriyle kırdı. 90 dakika boyunca bizlere büyük destek verdiler. Çorum'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aralık ayında Litvanya ve Gürcistan ile iki maç daha oynayacağız. Performansımızı koruyarak yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz" dedi.