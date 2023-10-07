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Okulların açılmasıyla birlikte Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığı’ndan okul

çevrelerinde sigara satan işyerlerine 18 yaşından küçük kişilere sigara satılmaması yönünde

uyarıda bulunuldu.

Konu hakkında açıklamada bulunan Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, 18 yaş

altına sigara satan işletmelerin Türk Ceza Kanunu’nun 194. Maddesine göre 6 aydan 1 yıla

kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklarını kaydetti.

Şanal, yaptığı açıklamada, “Sayın üyelerimiz; Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeni ile

özellikle okul çevrelerinde sigara satan üyelerimizin denetlenmesi artmıştır. Sigara ve alkol

satan tüm üyelerimizin denetimlerde bir cezaya maruz kalmamaları için 18 yaş altına sigara

satmamaları önemle rica olunur. Tütün ürünlerini 18 yaşını doldurmamış kişilere satan ve tüketimlerine sunanlar Türk Ceza Kanunu’nun ‘Sağlık için tehlikeli madde temini’ başlıklı 194. maddesi hükmüne göre 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadelerine yer verdi.

Özkan Şanal ayrıca, öğrenci velilerine de bazı hatırlatmada bulundu. Şanal, anne ve babaların

kendileri için çocuklarına bakkal veya marketten hiçbir şekilde sigara aldırmamalarını

isteyerek, bu gibi durumlarda esnafın da zor durumda kaldığını sözlerine ekledi.