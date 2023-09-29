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1 Ekim Pazar günü yola çıkacak olan Çorumlu sanayi esnafından 14 kişilik kafilenin 6 Ekim Cuma gününe kadar Dubai’de çeşitli fuar, safari turu ve sivil toplum kuruluşu ziyaretleri yapacakları öğrenildi.

Gezi hakkında açıklamada bulunan Oda Başkanı Necmettin Uzun, 5 gün sürecek olan Dubai gezisinde oda üyelerinin Dubai sanayisini yakından görme ve tanıma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Dubai’de ilk olarak Automechanika Fuarı’nı gezeceklerini ifade eden Uzun, daha sonra çölde safari turu ve çeşitli sivil toplum kuruluşu ziyaretleri yapacaklarını anlattı.

Oda üyesi esnafın Dubai’de ayrıca Bedevi hayatını yakından tanıma fırsatı bulacaklarını vurgulayan Necmettin Uzun, Dubai'nin simgesi olan ve dünyanın en uzun binası olan Burj Khalifa'nın 124. katında Dubai'nin eşsiz manzarasını da göreceklerini kaydetti.

Başkan Uzun ayrıca, Dubai seyahatine katılacak olan tüm sanayi esnafına iyi yolculuklar dileyerek, sağ-salim memleketlerine dönmeyi nasip etti. (Haber Merkezi)