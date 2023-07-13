Çorum Belediyesi’nin Çorum Sanayi Sitesi’nde devam eden yol çalışmaları esnafı memnun etti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Sanayi Sitesi 17. Cadde ve Mimar Sinan 9’uncu Cadde’de yürütülen yol çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Sanayi Sitesi 17’inci caddede yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

180 metre uzunluk, 25 metre genişliğindeki yolda kazı çalışmalarının ardından dolgu ve asfalt serimi gerçekleştirilecek. Öte yandan Sanayi Sitesi esnafı için büyük öneme sahip olan, Ankara Yolu ile Sanayi Sitesini bağlayan yollardan birisi olan 1800 metre uzunluğundaki Mimar Sinan 9’uncu Cadde’nin de asfalt öncesi dolgu çalışmaları devam ediyor.

Sanayi esnafı her iki yol için de Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ile birlikte çalışmaları inceleyen Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, “Belediye Başkanımızın talimatı doğrultusunda Sanayi Sitesi 17’inci caddemizin yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı. Bu yol kısa sürede asfaltlanarak yeniden kullanıma sunulacak” dedi.

Öte yandan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bulunan Mimar Sinan 9. Cadde’nin de Sanayi Sitesine kadar açıldığını dile getiren Uzun, “Bu yolun da altyapısı bitti. Asfalt dökülerek kısa sürede tamamlanacak. Bu çalışmalarla birlikte yol sorunumuz çözülmüş olacak. Belediye başkanımıza esnafımız adına teşekkür ederiz”ifadelerini kullandı.

Çorum Esnaf Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’de esnaf dostu belediyecilik anlayışı sergilendiğini ifade etti.

Gür, “Belediye Başkanımızla beraber yaptığı istişarelerle sorunlarımızı en kısa sürede çözüme kavuşuyor. Yeni açılan yollarla ve yenilenen yollarla ulaşım sorunumuz çözüldü. Esnafımız memnun. Esnaf dostu belediye başkanı olduğu için teşekkür ederiz”diye belirtti. (Haber Merkezi)