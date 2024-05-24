Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, fahiş fiyatlarla mücadele kanunuyla ilgili yaptığı konuşmada, iktidara atasözüyle gönderme yaptı.

Tahtasız, “Görüşülmekte olan kanunları özetleyecek olursak ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırmıştır" derim ‘Balık baştan kokar’ derim ‘Balını yediniz, peteğini gariban halka bırakıyorsunuz’ derim. Güzel ülkemiz, cennet vatanımız bugün bu durumdaysa, Dünya Sefalet Endeksi'nde ilk 10 ülke arasındaysa, faizler yüzde 50, gerçek enflasyon yüzde 124 ise bunun sorumlusu AKP iktidarıdır” diye konuştu.

Türk Ticaret Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmasını içeren kanunun kalıcı ve kökten değişimler getirmediğini ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, iktidarın sözde tasarruf tedbirleri gibi göstermelik adımlar atarak tribünlere oynadığını belirtti.

Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Tek adamın 13 uçağını, yazlık-kışlık saraylarını, sarayın bir dakikada 37 bin liralık masrafını, koruma ordularını, makam araçlarını, üçer beşer maaş alanları görmezden gelip memurun, işçinin servisine göz diken iktidar değil mi? Ülkeyi bu hâle getirdiler, şimdi de ‘fahiş fiyatla mücadele’ diyerek yine tribünlere oynuyorsunuz. Araçtan mazota, elektronik eşyadan gıdaya, giyime kadar her şeye katmerli vergiler koyan iktidar değil mi? Esnafı perişan eden iktidar değil mi? Kamu bankaları iktidarın referansıyla yandaş şirketlere uygun şartlarda kredi kullandırırken küçük esnafın kredi faizini geriye dönük yüzde 120 artıran iktidar değil mi? AKP iktidarında çiftçinin traktörünü, tarlasını haczeden Ziraat Bankası iş tüpçüye gelince kredi musluklarını açtı. Yandaş holdinge, yandaş müteahhide yüzde 8,5'la kredi verildi. O parayı alan para babaları gitti, medya şirketi satın aldı, yat aldı, kat aldı, malına mal kattı. Onlara değişken faiz uygulamayan AKP değil mi? Emekliyi 10 bin liraya muhtaç bıraktılar, nefes almasını sağlayacak zammı ısrarla yapmadılar. ‘Asgari ücret artmayacak, enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkiler’ dediler sonra köprülere, yollara yüzde 181 zam yaptılar. Bu nasıl enflasyonla mücadele? Samimilerse esnaf yasasını, hal yasasını çıkaralım. Esnafın kullandığı kredinin faizlerini artıran onlar. Samimilerse geri eski hâline beraber getirelim. Samimilerse esnafa verdikleri 7200 prim gün sözünü tutarlar.”

600 BİNE YAKIN ESNAF KEPENK KAPATTI

AKP iktidarında sadece 2018 yılından bugüne 551 bin 998 esnafın kepenk kapattığını anımsatan Tahtasız, “2024 yılının ilk dört ayında 30 bin 711 esnafımız iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Esnaf ne yapsın? Ya kepenk kapatacak ya da iktidarın maliyetleri artırışından dolayı ürünlerine zam yapmak zorunda kalacak. O zaman, bu fiyat artışlarının suçlusu esnaf mı, iktidar mı? Elbette iktidar. Bu et fiyatları arttıysa bunun suçlusu yem dahil tüm girdilere gelen zamlar mı, girdi maliyetlerine dayanamayıp damızlık hayvanlarını satan üretici mi yoksa kesime giden inekler mi suçlu? Hayır, iktidar suçlu” diye konuştu.

Ülkeyi bu hale getirenlerin kimler olduğunun belli olduğunu ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki şapkasını alıp, önüne koyup enine boyuna düşünmesi gerektiğini dile getirdi.

Tahtasız, konuşmasına şöyle devam etti:

“İktidar iğneyi önce kendine batırsın. Cumhurbaşkanı da taktığı o 2 şapkayı çıkarsın, önüne koysun, ‘Ben nerede hata yaptım?’ diye iyi düşünsün. Yaratılan bu enkazın altında esnafımızın, sanayicimizin, çiftçimizin, öğretmenlerimizin, memurumuzun, polisimizin, engellimizin, halkımızın kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Amaç üzüm yemek olsaydı yirmi iki yılda köklü çözümler ürettirilirdi. Hazinenin kasasındaki 128 milyar dolar birilerine peşkeş çekilmezdi. İhtiyat akçesine göz dikilmezdi.”

“Rahmetli Erbakan hoca yaşasaydı, iktidara ‘sizi gidi faizciler sizi’ derdi” diyen Tahtasız, “Erbakan Hocanın dediği gibi rantı, rantiyeciyi değil, üretimi, üreticiyi destekleyin. Mafyadan 10 bin dolar alan siyasileri temizlemezseniz, bakanlığa malzeme satan bakanların olduğu yapıyı değiştirmezseniz, yandaşlarınıza ballı ihaleler vermekten vazgeçmezseniz, 1 liralık işi 10 liraya yapanları desteklemekten vazgeçmezseniz bu kanun ceza keserek hazinenin kasasını doldurmaktan başka bir işe yaramaz. Böyle yapmaya devam ederseniz 31 Martta size sarı kart gösteren vatandaşımız son seçimlerde size tasdikname verecek. Halk kurtulacak, halk rahatlayacak” diye konuştu.