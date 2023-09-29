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Çorum Sanayi Sitesi’nin batı kısmına yeni bir bağlantı yolu daha kazandıran Çorum Belediyesi, Ankara Yolu, Oto Galericiler Sitesi, hastane ve İnönü Caddesi istikametinden Sanayi Sitesinin batı istikametine ulaşan 15 metre genişliğinde, 410 metre uzunluğundaki yeni yolda tretuvar ve zemin güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın çalışmaları yerinde inceleyerek, sanayi sitesine yapılan alternatif yol çalışmalarını açılacak bu yol ile taçlandıracaklarını belirtti.

Açılacak yeni yolun 7 Ekim’de sıcak asfalt ile buluşacağını belirten Başkan Aşgın, “Ulaşılabilir şehir vizyonumuz doğrultusunda aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Çorum Sanayi Sitesi için can damarı olacak yeni bir yol daha açıyoruz. Şu ana kadar çok önemli bağlantı yolları açtık ama en önemlisi burası olacak. Çorum Sanayi Sitesinin batı kısmını rahatlatacak yol çalışmamızın son kısımlarına yaklaştık. Bordür ve tretuvar çalışmalarının ardından 7 Ekim’de de yolumuzu asfaltlayacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.