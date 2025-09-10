Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti, yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarıyla Anadolu tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Hitit İmparatorluğu'nun önemli merkezlerinden Şapinuva Antik Kenti'ni ziyaret ederek devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Dr. Önder İpek'ten bilgi alan Vali Çalgan, kazı alanlarını gezdikten sonra Kazı Evi'ni ziyaret etti.

Vali Çalgan'a eserler ve Şapinuva'nın ören yeri statüsü kazanması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ziyaret kapsamında yeni yapılması planlanan kazı evi ile ilgili de görüşmeler yapan Vali Çalgan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinden projeye dair bilgi aldı.

1992-2020 yıllarında Prof. Dr. Aygül Süel'in başkanlık ettiği kazılar, 2021 yılından itibaren Hitit Üniversitesi adına Dr. Önder İpek'in başkanlığında devam ediyor.

Bugüne kadar yapılan kazılarda 4 bin 500'e yakın çivi yazılı tablet ortaya çıkarıldı.

Hititçe, Hurrice, Hattice, Akadca ve Sümerce dillerinde yazılmış bu tabletler, Şapinuva'nın bir dönem Hitit İmparatorluğu'na başkentlik yaptığını ortaya koydu. Milattan Önce 14. yüzyılda Büyük Kral II. Tuthaliya ve Kraliçe Taduhepa'nın hüküm sürdüğü Şapinuva, aynı zamanda Hitit dünyasının önemli dini merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Şapinuva Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda idari, dini ve üretim amaçlı anıtsal yapılar açığa çıkartılırken, Ağılönü mevkiinde kutsal alanlar ve ritüel yapılar tespit edildi.

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ali Çalgan, "Şapinuva, dünya tarihine yön veren Hitit uygarlığının en önemli merkezlerinden biridir. Kazı çalışmalarının ilerlemesiyle birlikte bu kadim şehrin yeni bulgularla gün yüzüne çıkması hem bilim dünyası hem de kültürel mirasımız açısından büyük bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.