Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Şapinuva Örenyeri Kazı Başkanı Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Önder İpek ile bir araya gelerek Şapinuva’nın tanıtımı kapsamında gerçekleştirilecek projeler hakkında istişarede bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan İsbir, “Şapinuva, Hitit medeniyetine dini, askeri, idari ve ticari olarak başkentlik yapmış, Hititler ve dünya tarihi için önemli bir ören yeridir. Hititlerin tarihini araştırmak ve dünya tarihine ışık tutmak için 1990 yılından itibaren çalışmalara başlanılmış ve halen bu kapsamdaki çalışmalar devam etmektedir. Belediye başkanlığımız, Hitit Üniversitesi ve kazı başkanlığınca yıl içerisinde bir çok seminer, festival ve etkinlikler gerçekleştirerek Şapinuva Örenyeri’nin tanıtımına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bugün de yine bu kapsamda Hitit Üniversitesi ve Kazı Başkanlığınca hazırlanan Şapinuva paraları ve Lotus çiçeği rozetini de sizlerin görüşüne sunuyoruz. Kazı Başkanımız Dr. Önder İpek’e çalışmalarından ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.