İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında, "uyuşturucu madde kullanımına imkan sağlamak" ve "uyuşturucu madde temin etmek" suçlarıyla hakkında soruşturma başlatılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'HER DAİM FENERBAHÇE VE SARAN'IN YANINDAYIZ'

Yurt dışı çıkış yasağı verilen Saran hakkında Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç açıklamada bulundu. Spor muhabiri Sercan Hamzaoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, bir etkinlikte Koç'un

'Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe'nin yanındayız. Başkaları gibi Fenerbahçe kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim Fenerbahçe'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız'

dediğini paylaştı.