İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına istinaden, Sadettin Saran'ın (Fenerbahçe SK Başkanı ve Saran Holding YK Başkanı) Hakimlik kararları gereğince adreslerinde arama yapıldı.

ÇANAKKALE'DE ESRAR DEĞERİ POZİTİF

Çanakkale'de yapılan aramada; ikametin veranda kısmında bulunan şöminenin sol kısmında, içerisinde yeşil renkli bitki parçası kalıntıları bulunan bir adet buruşturulmuş halde alüminyum folyo bulundu. Narkotik test kiti ile yapılan testinde THC (Esrar) değerinin pozitif verdiği görüldü.

İkametin yine veranda kısmındaki duvar üzerinde bir adet, içerisinde yanmış alüminyum folyo atıkları bulunan kulplu bakır bardak tespit edildi. Narkotik test kiti ile yapılan testinde THC (Esrar) değerinin pozitif verdiği görüldü.

İkametin zemin katındaki bulunan mutfak içerisinde iki adet kullanılmış bardağa ve ikametin bahçe kısmında bostan olarak kullanılan alandan iki adet toprak numunesine kriminal inceleme için el konuldu.

İSTANBUL'DAKİ ARAMADA KOKAİN KALINTILARI KRİMİNAL İNCELEMEDE

İstanbul ilindeki adresinde yapılan aramada, şeffaf siyah kapaklı cam kavanoz içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen (Kokain) maddesi kalıntıları olan cam kavanoza kriminal inceleme için el konuldu.

SADETTİN SARAN NE DEMİŞTİ?

Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile arasında geçen, “Bana gelirken ot getirmeyi unutma ama sarılmamış, doğal halde", “Öyle yok bende", “E hani ekmiştin" şeklindeki mesajları sorulması üzerine Saran cevaben, “Yukarıdaki savunmam ile aynıdır. Bu mesajlar dediğim gibi izlediğimiz filmlerdeki konuşmalarda metafor şeklinde yapılan esprilerdir. Zaten bu kadar aleni bir şekilde konuşmamız da bu işin espri olduğunu göstermektedir. Gerçek olsa bu kadar aleni konuşulmazdı. Benim bu hayatta tek bir bağımlılığım var, o da spordur. Sadece benim kanser olduğum dönemde, annem ile babamın son hastalık ve ölüm süreçlerinde, Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde ve iftiraya uğradığım süreçte pek çok kişi tarafından tarafıma organik sakinleştiriciler verilmişti. Ben de bunları hatırladığım kadarıyla kullandım. Bunların içerisinde uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Saran ifadesinde ayrıca, "İstanbul'daki evimde misafir odası olarak kullanılan odada, cam kutu şeklinde kapağında GoStak yazılı kavanoz şeklindeki madde uyuşturucu madde kalıntısı değildir. Cam kavanozun içerisinde kızımın muhtelif ilaçları vardı. Büyük ihtimalle camdaki kalıntılar bu ilaçların tozlarıdır. Zaten inceleme sonucunda anlaşılacaktır. Assos'taki evimde yapılan aramada çıkan maddelere ilişkin olarak; o evde çalışan hizmetliyi aradım. 'Bunlar ne?' diye sordum. Assos'taki evimde tahmini 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırlamıştım. Bahçeye çok fazla sinek gelmişti. Bu sinekleri uzaklaştırmak için lavanta veya türevi yaprakları evde çalışan hizmetlinin yaktığını söylemişti. Daha sonra mangal yaptıktan sonra da arılar geldi. Arıları uzaklaştırmak için yine evde çalışan hizmetli kahve yakmış. Ele geçen maddeler de kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu kalıntılardır.

Maddeler üzerinde yapılan ilk testte maddelerin uyuşturucu madde olduğuna dair sonuç çıkması sorusuna ilişkin savunmam ise; bu maddenin ilk testi pozitif çıkmış olabilir. Ancak kriminal sonucunun beklenmesini talep ederiz. Biz Assos'taki villada çok fazla misafir ağırlarız. Büyük davetler veririz. Davetlere 100'ün üzerinde insan katılır. Hatta en son 21 Ağustos'ta kızımın düğününde 400 kişiden fazla insan vardı. Zaten bulunduğu yerler evin içerisi değildir, bahçede bulunmuştur. Bu davetlerin birinde ya da benim olmadığım bir zamanda bir başkası tarafından kullanılıp atılmışsa bilgim yoktur. Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep ederiz. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.