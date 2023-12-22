Türkiye’nin en büyük halı markaları olan Saray Halı ve Majolika Çorum halkının hizmetine girdi.

Uluvakavak Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı numara 128 (Vivense mobilya ve Hışıroğlu Leblebi yanı) adresindeki iki katlı 600 metrekare büyüklüğündeki şık ve dekoratif halı mağazasının açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Yorgancılar, Çeyizlik Eşya, Perde İmal ve Satıcıları Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından işletme sahibi Barış Öklü, protokol üyelerine ve davetlilere iş yerini gezdirerek Saray ve Majolika Halı markası hakkında bilgi verdi.

AÇILIŞA YOĞUN İLGİ

Yoğun ilginin olduğu açılışta davetliler, Türkiye’nin en büyük iki halı markası olan Saray ve Majolika halılarını yakından inceledi.

Çorum’da yaklaşık 20 yıllık sektör tecrübesi ile Türkiye’nin en büyük halı markaları olan Saray ve Majolika Halı şubesini Çorum halkının hizmetine sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Barış Öklü, açılışa katılan herkese teşekkür etti.

Açılışta Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Yorgancılar, Çeyizlik Eşya, Perde İmal ve Satıcıları Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi birer konuşma yaparak işyerinin tüm Çorum ve Çorum halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu ve işletme sahibi Barış Öklü’ye hayırlı ve bol kazançlı işler diledi.

SARAY VE MAJOLİKA’NIN TEK YETKİLİ SATICISI

Saray ve Majolika halılarının Çorum’daki tek yetkili satıcısı olduklarını ve bu ürünlerin başka yerde satışının olmadığını belirten Öklü, çevre yolunda hizmet veren tek halı mağazası olduklarını söyledi.

HAYALİNİZDEKİ RENK VE DESENLERE UYGUN HALILAR

Açılışa özel fiyatların tüm Çorum halkını beklediğini sözlerine ekleyen Öklü; “Hayalinizdeki renklere, desenlere ve özelliklere uygun halılara ulaşmak için Saray ve Majolika’nın özgün tasarımlarına göz atabilirsiniz. 600 metrekare büyüklüğündeki şık ve dekoratif mağazamızda aileler keyifle alışverişini yapabilir. Salonunuzdan banyonuza kadar en şık halı modellerini halkımızın beğenisine sunuyoruz. Geleneksel, modern, kaliteli tasarımlarıyla evinize şıklık ve zarafet katacak Saray ve Majolika halılarını görmek isteyen herkesi mağazamıza bekliyoruz.” dedi