Çorum Belediyesi, kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın sıkça vurguladığı “Engelsiz Şehir Çorum” hedefi doğrultusunda, Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırım işgallerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Başkan Aşgın’ın talimatıyla özellikle engelli rampaları ve görme engelliler için yapılan kılavuz yollarını işgal eden esnafa yönelik denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerde; kaldırımlara teşhir ürünleri, masa-sandalye, reklam tabelası gibi malzemeler yerleştirerek yayaların kullanım alanlarını daraltan ve engelli bireylerin güvenli ulaşımını sağladığı sarı çizgileri kapatan esnafa uyarılar yapılarak, söz konusu malzemeler kaldırıldı.

Esnafa daha duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulunan Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, “Kaldırım işgaline yönelik denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz. Kurallara aykırı hareket eden iş yerlerine yönelik yaptırımlarımız da olacaktır. Esnafımızın bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz.” dedi.