Saadet Partisi Çorum İl Başkanlığına seçilen Şuayb Sarı ve Merkez İlçe Başkanlığı'na seçilen Osman Savurgan, mazbatalarını aldılar.

Şuayb Sarı ve Osman Savurgan, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dün İl ve İlçe Seçim Kurulu’nda düzenlenen bir törenle mazbatalarını alarak, görevlerine resmen başlamış oldular.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, Çorum İl Müfettişi Faruk Cıdık ve çok sayıda partilinin katıldığı mazbata töreninde konuşan İl Başkanı Şuayb Sarı, "Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın katılımıyla geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz 8. Olağan İl Kongremizde delegelerimizin teveccühüyle aldığımız bu görevi lâyıkıyla yerine getirmek için bütün teşkilat mensuplarımızla birlikte gönül gönül çalışağız. Bu süreçte bizlere destekleriyle güç katan tüm Millî Görüşçü dava arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.