Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın katılımıyla geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen 8. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanı seçilen Şuayb Sarı ve yeni yönetim kurulu üyeleri, 16 Mayıs Cuma günü mazbatalarını alacak.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Saadet İl Başkanı Şuayb Sarı, 16 Mayıs Cuma günü, saat 14.00'de, kendisi ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan ve yeni yönetiminin de İl ve İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını teslim alacaklarını belirterek, tüm Saadet Partilileri, mazbata törenine davet etti.