Çınar Çıldır, Samsun'da Bafra'da 6. sınıf öğrencisi. Okuldan çıktıktan sonra zaman zaman babasının çalıştığı iş yerine gelen küçük Çınar, burada kutu katlamayı öğrendi. Çınar, 3 yıl önce babasının çalıştığı iş yerine yaptığı ziyarette kutu katlamaya merak sardı. Yeteneği sayesinde bir kutuyu 7 saniyede katlayarak dikkat çekti. Hiç bakmadan hızlı bir şekilde kutuları katlayan Çınar'ın bu yeteneğine kayıtsız kalmayan iş yeri sahibi de okul harçlığı vererek onu ödüllendiriyor. Çınar'ın babası Emin Çıldır, “Çınar yanıma geldiği zaman kutu katlamaya ilgi duydu. Bu işe alıştı. Artık çok hızlı kutu katlıyor. Çok çalışkan bir çocuk. Onunla gurur duyuyorum." dedi.

Editör: İhlas Haber Ajansı