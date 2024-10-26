Ahlatcı Çorum FK’da bugün oynanacak Gençlerbirliği için dün öğlen saat 13.30 itibari ile satılan bilet sayısı 186 olarak açıklandı.

Kırmızı Siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı siyahlı takımın Doğu Maraton’da 28, kale arkasında 109, kapalı solda 15, misafir tribünde 26 ve Vİp tribünde ise 8 bilet satıldığı açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takımın ligde kritik virajdan kurtulması ve morallenmesi adına son derece önemli maçta taraftarların maça ilgisizliği en büyük endişe.

Taraftarların dün gece ve bugün maç saatine kadar maça ilgisinin artması bekleniyor.