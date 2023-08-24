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Avrupa Kick Boks Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil edecek Satınur Çöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Beraberinde aynı zamanda babası olan Gençlik ve Spor Şube Müdürü Halil Çöl ve antrenörü Aydın Fırat ile birlikte İl Müdürü Çağlar’ı ziyaret eden Satınur Çöl hedefinin bu zorlu şampiyonada kürsüye çıkmak olduğunu söyledi.

Gençlikspor Kick Boks Antrenörü ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Aydın Fırat Avrupa küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonasının 26 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde yapılacağını söyledi.

Şampiyonaya Avrupa’nın bir çok ülkesinden sporcuların katılacağını belirten Fırat Çorum Gençlikspor kulübü sporcusu Satınur Çöl’ün genç bayanlar Point Fight 60 kiloda milli takım adına madalya mücadelesi vereceğini söyledi.

Avrupa Şampiyonasında milli takımda mücadele edecek Satınur Çöl ise uzun süredir antrenörü Aydın Fırat ve babası aynı zamanda da Muay Thai ve Taekwondo Antrenörü Halil Çöl ile yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek hedefinin Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazanarak ilini ve ülkesini en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Satınur Çöl katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile her zaman yanında olan ailesine çok teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise Avrupa Şampiyonasında milli takımda mücadele edecek Satınur Çöl’e ve tüm milli takıma başarılar dileyerek kendisinden şampiyonlu beklediklerini söyledi ve kendisine tşört hediye etti.