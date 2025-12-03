Satranç Türkiye Kupası’nda şampiyon Muştuoğlu oldu. Çorum Spor Salonunda düzenlenen Türkiye Kupası Çorum İl birinciliğinde 66 sporcu mücadele etti. İki gün süren müsabakalar sonunda Altın Hamlespor kulübünden Ümit Muştuoğlu birinciliği kazandı.

Eski Yeni Mimarlık Bürosunun da sponsor olduğu 20 bin lira ödüllü Türkiye Kupası Satranç Turnuvasında tüm rakiplerini yenen Ümit Muştuoğlu birinci olurken aynı kulüpten Tuğba Ünal ikinci yine aynı kulüpten enes Yıldız Ata Spor kulübünden Mehdi Yüksel ve Altın Hamlespor kulübünden ödüllerini almaya hak kazandılar.

Ödülleri Çorum Amatör Spor Kulüpleri Genel Sekreteri ve Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu ve Turnuva ödülü sponsoru Derman Bilge Durmuş taktim etti Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu “İlimizde satranç sporunun gelişmesinde bizleri her zaman destekleyen ve yanımızda olan Türkiye Kupası Çorum İl Birinciliği satranç turnuvasında sporcularımızı destekleyen Eski Yeni Mimarlık bürosuna göstermiş ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca turnuva boyunca bizleri yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Demirkıran, Spor Müdürümüz Feyyaz Velidedeoğlu’na, Şube Müdürümüz İsmail Şahan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum’ dedi.