Çorum Amatör futbolda sezonun ilk şampiyonu bugün belli olabilir. U 16 Final Grubunda Vefaspor bugün sahadan beraberlik ile bile ayrılsa sezonun ilk şampiyonluk kupasını kaldıracak.

U 16 Final Grubunda beşinci hafta maçları bugün oynanacak. İtfaiye sahasında bugün saat 13’de başlayacak maçta ilk iki sırada yer alan Vefaspor ile Mimar Sinanspor takımları karşılaşacak. Ligde dört maç sonunda Vefaspor 12 puanla lider durumda bulunurken Mimar Sinanspor ise 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. Vefaspor bu maçtan beraberlik ile ayrılması halinde bile son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantileyecek. Mimar Sinanspor ise bugün rakibini iki farklı yenerek son maçta da puan kaybetmesini bekleyecek.

İtfaiye sahasında günün ikinci maçında ise saat 15’de Gençlerbirliği ile Sungurlu Belediyespor takımları karşılaşacak. Gençlerbirliği bu maçı kazanarak ikincilik kupası için umutlanmak istiyor.

Vefaspor-Mimar Sinan maçı Mehmet Tuğluk’un

U 16 Final Grubunda bugün oynanacak maçları yönetecek hakemler de açıklandı. Buna göre şampiyonun belli olacağı Vefaspor ile Mimar Sinanspor arasırdaki maçı Mehmet Tuğluk yönetecek yardımcılıklarını ise Muhammed Emin Çamlı ve Serhat Emin Arduç yapacak. Genhçlerbirliği- Sungurlu Belediyespor arasındaki maçı ise Lütfican Arduç yönetecek yardımcılıklarını ise Meriç Devran Deimiral ve Yunus Zan yapacak.