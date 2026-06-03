Orta Kuşak Futbol’da ikinci hafta maçında Kalehisar Kardeşler İveco, Bolat Harita Mühendislik karşısnda ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 galip gelerek yoluna kayıpsız devam etti.

İylk maçlarını kazanan iki takımın maçında Kalehisar takımı ilk yarıda Cem ve penaltıdan Muammer’in attığı gollerle 2-0 öne geçti.

İkinci yarıda Bolat Harita Mühendislik maça ortak olmak için baskılı bir futbol ortaya koydu ancak gol yollarında başarılı olamadı. Maçtan 2-0 galip ayrılan Kalehisar Kardeşler İveco takımı 6 puana yükselerek çeyrek final için avantaj yakaladı. Bolat Harita Mühendislik ise ikinci maçından puansız ayrılarak üç puanda kaldı.