Kamu Spor Oyunları Voleybol turnuvasında şampiyon olan Milli Eğitim ve Gençlikspor kadın voleybol takımı Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

2024-25 Kamu Spor Oyunları voleybol il birinciliğinde tüm maçlarını kazanarak birinci olan kadın voleybol takımı sporcuları Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret ederek kazandıkları kupayı götürdüler.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar il birincisi olan kadın voleybol takımını kazandığı birincilikten dolayı tebrik etti ve Bartın’da yapılacak olan bölge birinciliğinde de Çorum’u en güzel şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek başarılar diledi.