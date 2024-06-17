Türkiye'nin pek çok yerinde şubesi bulunan güzellik merkezi zincirleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat, kara para aklama, yasa dışı bahis, vergide usulsüzlük ve suç örgütü kurma gibi suçları işlediği iddiasıyla 5 Kasım'dan beri tutuklu bulunurken savcılığın, Polat hakkında ilk defa tahliyesini istemesiyle ilgili gerekçeler de belli oldu.

SAVCILIKTAN TAHLİYE TALEBİ

Soruşturma kapsamında tutuklananlarla ilgili yapılan inceleme sonucunda hakimin soruşturma savcısından görüş yazısı istemesi üzerine savcılık, Polat için ilk kez tahliye talebinde bulunmuştu.

İNTİHAR RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Tahliye talebinin ortaya çıkmasına neden olan ayrıntılar da belli oldu. Kanal D'nin haberine göre savcılık, Polat'ın yaşadığı iddia edilen ruhsal sorunlara dikkat çekerek Adli Tıp'ta muayene edildiğini belirtti. Ayrıca Adli Tıp'ın 20 Mayıs'ta savcılığa rapor gönderdiğine işaret edilerek raporda Polat için intihar riskinin tespit edildiği vurgulandı.

Adli Tıp raporunda Polat'ın yüksek güvenlikli bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alınması gerektiği ve tedavi sonrası cezaevi şartlarında infazının sürebileceği belirtildi. Savcı ise rapora karşın intihar riski nedeniyle Polat'ın tahliyesini talep etti