Hitit Üniversitesi ile Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren savunma sanayi firmalarının katma değeri yüksek ürünler üretmesi ile kalifiye personel ihtiyacının karşılanması için işbirliği yapılacak.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı ile Sungurlu MYO Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı, Kaymakam Mutlu Köksal ile Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde; Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde yapılan çalışmalar değerlendirilerek, akademik zeminde katkı sağlayacak noktalar üzerinde duruldu.

Üniversitede üretilen akademik bilgiyi sanayi kuruluşlarına aktararak daha çeşitli, daha nitelikli ve katma değeri daha yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamak için üniversite ve firmalar arasındaki işbirliği üzerine görüşme sağlandı. Sungurlu'da yapılan savunma sanayi yatırımlarının oluşturacağı kalifiye personel ihtiyacını karşılamak adına yapılabilecekler hususunda istişarelerde bulunuldu.

Kaymakam Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı Muhsin Dere, ziyaretlerinden dolayı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı ile Sungurlu MYO Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı’ya teşekkür ettiler.