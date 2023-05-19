Çorum Milli İrade Platformu, seçimin 2. turunda muhakkak sandığa gitmek gerektiğini, müşahit olarak oylara sahip çıkmak ve sandık güvenliği için çalışmak gerektiğini vurguladı.

14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimde Türk milletinin sandığa giderek, iradesini milletin birliğinden ve asli değerlerinden yana yaptığını ifade eden Milli İrade Platformu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bütün hile ve desiselere, her türlü karanlık ittifaklara, sosyal medya platformlarından gençlerimize yönelik yapılan manipülasyonlara ve tezviratlara, sokağı karıştırma çabalarına, batılı medya organlarının yanlı tutumlarına, yani neredeyse yedi düvelin ülkemiz aleyhine bir araya gelmesine rağmen milletimiz, engin ferasetiyle, milli ve manevi değerlerine olan bağlılığından milim şaşmadan bu memleketin gerçek evlatlarına ve hizmetkârlarına sahip çıkmış ve meclis aritmetiğine tüm oyunları bozacak bir şekil vermiştir.

Bu seçimin mutlak galibi hiç şüphesiz milletimiz ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere cumhur ittifakıdır.

Bu seçimin mağlubu ise; milletin değerlerine düşman olanlar, Türkiye'ye dışarıdan ayar vermeye kalkan emperyalist güçler, bu milleti etnik ve mezhepsel bir uçuruma sürüklemek isteyenler, kırk yıllık planları başlarına çalınan FETÖ artıkları, PKK ve yandaşı terör örgütleri, siyasi hırs uğruna mevzilerini terk edenlerdir.

‘REHAVETE KAPILMAYALIM’

Önümüzde 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turu var. Aziz milletimiz elbette her zamanki gibi üzerine düşen görevi yerine getirecek ve milletin adamlarını layık oldukları yere getirecektir.

Bu süreçte rehavete kapılmamak esastır. 14 Mayıs'ta olduğu gibi sandıklara gitmek, müşahit olarak oylara sahip çıkmak ve sandık güvenliği için çalışmak zorundayız.

Bizler Milli İrade Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları olarak; ülkemizin aydınlık geleceğine sahip çıkacak, ülkemizin birlik ve beraberliğine halel getirecek her türlü oluşumun karşısına dikilecek, elde etmiş olduğumuz kazanımları korumak ve daha ileri noktala taşımak için çalışacak, sadece ülkemiz için değil tüm mazlum milletler için çok kıymetli ve anlamlı olan Türkiye'nin liderliği için cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmaya devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)